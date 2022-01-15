Умер итальянский модельер Нино Черрути

В Италии умер модельер и предприниматель Нино Черрути. Ему был 91 год. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Модельер скончался в больнице города Верчелли, находящегося в северной области Пьемонт. Ранее он был доставлен туда для операции на бедре.

Издание пишет, что под началом Черрути начинали свою карьеру многие модные деятели, в том числе Джорджо Армани. Черрути являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Модельер родился в 1930 году. Семейный бизнес, основанный его дедом в 1881 году, перешел к Нино по наследству в 1950 году. Известность пришла к Черрути в 1957 году после того, как он представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году он открыл в Париже свой первый бутик Cerruti 1881.

Также Черрути сотрудничал с кинематографом. Его бренд создавал одежду для таких актеров, как Майкл Дуглас, Джек Николсон, Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Роберт Редфорд, Харрисон Форд, Аль Пачино, Жан Поль Бельмондо.