Знаменитости 31 июля 2023, 23:48 Умер исполнитель роли Пи-Ви Германа актер Пол Рубенс Википедия

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Американский актер, известный по фильму «Дом игрушек Пи-ви», Пол Рубенс умер от онкологического заболевания. Перед смертью он оставил в Instagram* послание своим фанатам.

«Примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение моих друзей, фанатов и единомышленников», — написал он.

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С раком Рубенс боролся более шести лет. Он подчеркнул, что для него было большой радостью создавать произведения искусства для своих поклонников.

Актер начал карьеру в 1970-х годах. В 1982 году Пол Рубенс стал сниматься на телевидении в «Шоу Пи-Ви Германа». Также HBO выпустило специальный выпуск о нем. В течение 10 лет Рубенс был полностью предан своему персонажу, выступая на всех публичных выступлениях и в интервью только как Пи-ви, сообщили «Известия».

Художественный фильм «Большое приключение Пи-Ви», который снял режиссер Тим Бертон, также высоко оценили зрители.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.