Знаменитости 27 июня 2023, 22:20 Умер исполнитель роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара» Актер из «Санта-Барбары» Николас Костер умер в 89 лет YouTube

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Американский актер британского происхождения Николас Костер умер в возрасте 89 лет. Он был известен по роли Лайонела Локриджа в мыльной опере «Санта-Барбара», написал журнал The Hollywood Reporter.

Костер умер в понедельник, 26 июня, в больнице во Флориде. Актер родился в Лондоне, вырос в Соединенных Штатах. В начале карьеры снимался со многими американским звездами. Россияне запомнили его по роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара».

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Николас Костер снимался в популярных фильмах и сериалах, зрители могли видеть его в проектах «Беверли-Хиллз 90210», «Война миров», «Звездный путь: Следующее поколение», «Она написала убийство», «Закон и порядок», «Молодой Папа» и других.

Актер был женат несколько раз, в последний раз он заключил брак с поклонницей «Санта-Барбары» из России. Роман фанатки и звезды длился три года, с 2010-го. Актеру тогда было 76 лет, а его российской подруге — 36 лет.