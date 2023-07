Знаменитости 06 июля 2023, 19:28 Умер исполнитель легендарного кавера на песню Love Is In The Air Мартин Стивенс Исполнивший кавер на песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс умер на 70-м году жизни YouTube

Певец из Канады и автор легендарной кавер-версии хита 1970-х годов Love Is In The Air Мартин Стивенс скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщило агентство Production Showbizz в социальных сетях.

Причину смерти музыканта не назвали. Известно только, что Стивенс умер 5 июля у себя дома.

Артист родился 3 октября 1953 года в Вердене провинции Квебек в Канаде. Его настоящее имя — Роже Прюдом.

В 1978 году музыкант выпустил дебютный альбом, который состоял из композиций на французском языке, кроме знаменитой кавер-версии Love Is in the Air. Оригинал этой песни спел австралийский исполнитель Джон Пол Янг в 1977 году.

Кавер принес Стивенсу номинацию на канадский аналог премии Grammy Juno в 1979 году в категории «Самый продаваемый сингл».