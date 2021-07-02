Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Умер 86-летний народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко. Причина смерти пока не уточняется. Об этом сообщили на сайте театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что дату прощания с ним сообщат дополнительно.

Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Ему было шесть лет, когда началась Великая Отечественная война, во время которой погиб его отец. После победы Николая отправили работать в цыганский колхоз — именно там он узнал о театре «Ромэн» в Москве. Ему рассказали про него односельчане, которым нравились песни и танцы подростка.

В 1951 году 16-летний юноша смог осуществить свою мечту и попал во вспомогательный состав цыганского театра. С первых ролей Сличенко привлек к себе внимание зрителей, прессы и театральной общественности. В 1977 году он занял пост художественного руководителя «Ромэн».

За свою карьеру он сыграл более 60 ролей в десятках художественных фильмов. Наиболее популярными из них стали «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».

«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии Тельца, память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сказано в сообщении театра.