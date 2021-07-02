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    02 июля 2021, 14:46

    Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

    Нина Петлинова

    Умер 86-летний народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко. Причина смерти пока не уточняется. Об этом сообщили на сайте театра «Ромэн».

    Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

    «С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — сказано в сообщении.

    Там уточнили, что дату прощания с ним сообщат дополнительно.

    Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Ему было шесть лет, когда началась Великая Отечественная война, во время которой погиб его отец. После победы Николая отправили работать в цыганский колхоз — именно там он узнал о театре «Ромэн» в Москве. Ему рассказали про него односельчане, которым нравились песни и танцы подростка.

    В 1951 году 16-летний юноша смог осуществить свою мечту и попал во вспомогательный состав цыганского театра. С первых ролей Сличенко привлек к себе внимание зрителей, прессы и театральной общественности. В 1977 году он занял пост художественного руководителя «Ромэн».

    За свою карьеру он сыграл более 60 ролей в десятках художественных фильмов. Наиболее популярными из них стали «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».

    «Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии Тельца, память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сказано в сообщении театра.