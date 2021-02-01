Умер грузинский певец Теймураз Циклаури

Циклаури был госпитализирован с коронавирусом в начале января. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточняется, что Циклаури лечился в Горийском военном госпитале, информирует сайт «Свободная пресса».

Певец исполнял композиции известных грузинских композиторов, в числе которых Георгий Цабадзе, Нодар Гигаури, Александр Басилая, Важа Азарашвили и другие. Творчество Циклаури приобрело широкую известность благодаря его участию в мюзиклах Басилая «Свадьба соек», «Аргонавты» и «Сказка о снежной бороде».