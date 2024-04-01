Знаменитости 01 апреля 2024, 01:27 Умер голливудский постановщик и лауреат премии «Оскар» Тим Макговерн РИА «Новости»

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В США скончался голливудский ветеран в области создания спецэффектов Тим Макговерн, ему было 68 лет. Об этом сообщила его супруга в Facebook *.

«Сегодня самый печальный день в моей жизни. Сегодня скончался мой муж Тим Макговерн, обладатель премии „Оскар“ за VFX в 1990-х годах за „Total Recall“ и еще нескольких наград от VES. Он скончался во сне», — написала женщина.

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Вдова постановщика рассказала, что обнаружила его без сознания и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отвезли его в больницу, попытались реанимировать с помощью искусственного дыхания, но это не помогло и врачи констатировали смерть.

В послужном Макговерна такие известные картины, как оригинальный «Трон», «Последний киногерой», где в главной роли снялся Арнольд Шварценеггер, «Призрак и Тьма» и «Дюнкерк». Всего в его послужном списке больше 30 проектов.

При этом вершиной его карьеры стало награждение специальной премией «Оскар» за выдающиеся визуальные эффекты в фантастическом боевике «Вспомнить все».

Вдова Макговерна рассказала, что у него остался нереализованный проект собственного полнометражного фильма, который теперь займется она, чтобы закончить.

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