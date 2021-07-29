Умер голливудский актер Рик Айелло

Родственники Рика Айелло, известного по фильмам «Твин Пикс» и «Клан Сопрано», назвали причину смерти актера. Он страдал от смертельной болезни, сообщило издание Deadline.

Знаменитому голливудского актеру на момент смерти было 62 года. За несколько лет до трагического события Айелло поставили страшный диагноз — рак поджелудочной железы. И не у одного актера в семье была подобная болезнь. Ранее онкологию нашли и у его старшего брата Дэнни Айелло III. Он умер еще в 2010 году в возрасте 53 лет, рассказали «Невские новости».

Рик Айелло родился в 1958 году. Актер прославился благодаря фильмам «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Твин Пикс: Вырезанные сцены», а также сериалам «Клан Сопрано», «Завтра наступит сегодня» и «Секс в большом городе».