Умер легенда клубной жизни Москвы Паша Фейсконтроль. Что с ним произошло?

Клубный промоутер и самый известный фейсконтрольщик Москвы Павел Пичугин скончался. Ему было 38 лет. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Как сообщил его друг и в несколько лет назад весьма известный МС Дмитрий Ежиков, Павел не страдал от каких-либо заболеваний.

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«Здоровье, понятно, у всех, кто в ночную работает, не очень хорошее. Такого, чтобы на что-то жаловался, — нет», — пояснил Ежиков.

Он добавил, что виделся с Пашей Фейсконтролем неделю или две назад. Тот чувствовал себя прекрасно, был весел. Друзья Пичугина сейчас находятся в морге, выясняют подробности. Другой информации о случившемся пока нет.

Павел Пичугин стал частью клубного бизнеса еще в 16 лет. Он раздавал флаеры в модном тогда заведении «Титаник», которое располагалось на территории одного из стадионов. Несколько позже ему предложили заниматься фейсконтролем. Пичугин хорошо общался с представителями клубной индустрии столицы, а потому работал в дорогих клубах.

По образованию Пичугин стоматолог. Некоторое время он работал по специальности. Но ночной труд на входе в заведения давал ощутимо больший доход. Посетители клуба неоднократно заявляли, что Павел излишне к ним придирается. Сам Пичугин в одном из интервью признался, что однажды не пропустил даже Филиппа Киркорова, Наталью Водянову и ее подругу.

Пичугин был настолько известен в клубной тусовке Москвы, что группа «Дискотека Авария» и Dj Smash посвятили ему композицию. Упоминание о Паше Фейсконтроле есть в книге «Духлесс» Сергея Минаева и в романе «Идеаль» Фредерика Бегбедера.