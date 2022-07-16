Умер гитарист Вадим Голутвин. Макаревич называл его один из лучших инструменталистов советского рока

Гитарист и автор песен, участник легендарных советских ВИА «Веселые ребята» и «Добры молодцы» Вадим Голутвин скончался на 70-м году жизни. О смерти музыканта сообщили на странице рок-группы «Аракс» в соцсети «ВКонтакте».

Группа «Аракс» принесла соболезнования родным и близким Голутвина, а также поклонникам творчества музыканта.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в документальном фильме «Рок и фортуна», выпущенном в 1989 году, охарактеризовал Голутвина как «одного из лучших инструменталистов советского рока».

Вадим Голутвин родился 29 марта 1953 года в Москве. Голутвин являлся участником культовых советских вокально-инструментальных ансамблей «Добры молодцы» и «Веселые ребята», рок-групп «Аракс», «СВ», «Аэробус» и других коллективов. С группой «Воскресение» Голутвин записывал музыку для фильма «Мэри Поппинс, до свидания», также участвовал в записи саундтрека к фильму «Выше радуги».

Голутвин сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ириной Салтыковой, Аленой Апиной, Татьяной Булановой, Ларисой Долиной, Валерией, кабаре-дуэтом «Академия», Александром Буйновым, Андреем Губиным, Аркадием Укупником, Юрием Антоновым, Максимом Дунаевским и многими другими известными исполнителями и композиторами.