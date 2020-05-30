Умер гитарист KISS Боб Кулик

«С болью в сердце вынужден сообщить новость о кончине моего брата Боба Кулика. Его любовь к музыке и музыкальный и продюсерский таланты всегда будут восхищать. Я уверен, что сейчас он в лучшем в мире вместе с нашими родителями и играет на гитаре настолько громко, насколько это возможно», — написал он в тексте поста и попросил «не тревожить их семью в этот печальный период».

Ранее стало известно, что участник российской хип-хоп-группы Bad Balance Купер погиб во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге.

В США, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, все-таки состоялись похороны рок-звезды Литла Ричарда (Ричарда Уйэна Пеннимана). Исполнитель ушел из жизни еще в начале мая из-за осложнений костной опухоли. Прощание с Ричардом состоялось в Хантсвилле (штат Алабама). Там музыкант изучал теологию в местном университете, а также записал многие свои хиты. На службе выступила племянница певца — оперная певица Брэнди Саттон.