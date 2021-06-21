Умер гитарист группы «Тату»

Ушел из жизни музыкант Максим Галстьян, гитарист группы «Тату», основатель групп IFK и LaScalа. Предположительно, причиной стал COVID-19, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальную страницу группы IFK в соцсети «ВКонтакте».

О смерти музыканта сообщили его коллеги.

«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», — говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается. Однако музыкант Роман Хомутский намекнул, что Галстьян скончался от ковида.

«Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых», — написал Хомутский, комментируя смерть Галстьяна.

На странице группы LaScala, основанной Галстьяном, также сообщается, что музыкант умер от COVID-19.

Группу IFK Галстьян основал в 1994 году и оставался ее участником до самой смерти. Также в 2003 году он выступал с группой «Тату», в том числе и на конкурсе Евровидение, где группа заняла второе место.