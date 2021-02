Французский регги-певец Тонтон Давид скончался 17 февраля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Его бывший менеджер и один из его детей подтвердили эту информацию. Причины не уточняется. Исполнитель умер на 54 году жизни.

Он известен по таким песням, как Sure and Certain and Everyone’s Road.

