Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Умер легендарный французский фотограф Патрик Демаршелье — ему было 78 лет. Он снимал принцессу Диану, а также голливудских знаменитостей и моделей. В их числе Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и множество других известных актеров.

О смерти Демаршелье сообщили в соцсетях родственники. У фотографа остались жена Мия, трое сыновей и трое внуков.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском портовом городе Гавр. Учился у Ханса Фойрера, после чего начал карьеру в рекламном бизнесе. В 1975-м переехал в Нью-Йорк.

Демаршелье сотрудничал с крупнейшими изданиями, которые связаны с миром моды — французскими, американскими и британскими. Он фотографировал для Harper’s Bazaar, ELLE, Vogue, Rolling Stone, Newsweek и Life.

Снимки Демаршелье часто признавались шедеврами, а его выставки проходили в Эрмитаже и других важнейших музеях мира.