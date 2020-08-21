Умер фотограф из Пензы Эдуард Тевосов

Он скончался 20 августа. Прощание с деятелем культуры пройдет 22 августа на Ново-западном кладбище.

Во время службы в армии Тевосов заинтересовался фотожурналистикой. Он стал внештатным фотокорреспондентом газеты «Страж Балтики». После армии молодой человек вернулся в Баку и вскоре познакомился со старейшими фотографами «АзТаг». Специалисты отбирали работы для республиканской фотовыставки. Им понравились два пейзажа Тевосова, их приняли на выставку. Эти снимки открыли фотографу дорогу в профессию.

Тевосов руководил Народной фотостудией «Хазар» 17 лет. Он также посвятил 15 лет фотожурналистике — работал в газете «Баку», «Спорт», журнале «Женщина Азербайджана», государственном информационном агентстве «Азеринформ-ТАСС», «Вышка».

До 1995 года Тевосов занимал должность директора фотогалереи «Зодиак», был режиссером на местном телеканале и в рекламном агентстве. Деятель культуры работал также художественным руководителем фотоклуба «Академия», где передавал знания ученикам. Впоследствии многие из них достигли успехов, их работы показывали на международных выставках.

Близкие Тевосова называли его не только учителем для своих ребят, но и другом. По их словам, он владел репортажной журналистикой и был прекрасным документалистом.

Многие работы фотожурналиста завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на всесоюзных и международных выставках в Москве, Чехии и Испании, Югославии и Венгрии, Польше.