Умер фотограф Черчилля и The Beatles

Ему был 81 год. О’Нилл умер после продолжительной болезни. По данным издания, фотограф страдал от рака простаты.

«С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Терри О’Нила. Он был одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет. Его легендарные снимки навсегда останутся в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах», — рассказали в компании Iconic Images, представляющей работы известных фотографов.

В разные годы О’Нилл сотрудничал с группами The Beatles и Rolling Stones, актерами Брижит Бардо, Шоном Коннери, Эми Уайнхаусом и Николь Кидман. Он фотографировал членов королевской семьи Великобритании и известных политиков, в частности экс-президента ЮАР Манделу и бывшего премьер-министра Англии Уинстона Черчилля.

Работы О’Нилла заказывали крупнейшие журналы и газеты по всему миру.

В 2011 году О’Нилл награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов. А в 2019-м он получил титул командора ордена Британской империи.

Фотограф называл себя перфекционистом, так как постоянно думал, что мог бы сделать кадр лучше. Но в 80 лет он осознал, что все делал правильно.