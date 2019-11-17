  • Умер фотограф Черчилля и The Beatles

    17 ноября 2019, 17:09

    Алена Макаренко

    Умер британский фотограф Терри О’Нилл, прославившийся благодаря работе со знаменитыми музыкантами, актерами и политиками в 1960-х годах. В объективы его камеры попали The Beatles, Брижит Бардо, Уинстон Черчилль. Об этом сообщила газета The Guardian.
    Умер фотограф Черчилля и The Beatles

    Ему был 81 год. О’Нилл умер после продолжительной болезни. По данным издания, фотограф страдал от рака простаты.

    «С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Терри О’Нила. Он был одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет. Его легендарные снимки навсегда останутся в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах», — рассказали в компании Iconic Images, представляющей работы известных фотографов.

    В разные годы О’Нилл сотрудничал с группами The Beatles и Rolling Stones, актерами Брижит Бардо, Шоном Коннери, Эми Уайнхаусом и Николь Кидман. Он фотографировал членов королевской семьи Великобритании и известных политиков, в частности экс-президента ЮАР Манделу и бывшего премьер-министра Англии Уинстона Черчилля.

    Работы О’Нилла заказывали крупнейшие журналы и газеты по всему миру.

    В 2011 году О’Нилл награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов. А в 2019-м он получил титул командора ордена Британской империи.

    Фотограф называл себя перфекционистом, так как постоянно думал, что мог бы сделать кадр лучше. Но в 80 лет он осознал, что все делал правильно.