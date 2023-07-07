07 июля 2023, 04:22
Умер единственный сын звезды «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой
Единственный сын актрисы из «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой умер в 69 лет
Единственный сын звезда «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой Павел Белокринкин умер в возрасте 69 лет. Незадолго до смерти он жаловался на плохое самочувствие, написала KP.RU.
По словам 93-летней Хитяевой, у ее сына были проблемы с сердцем. Он долго работал в российском посольстве в Таиланде. После занялся бизнесом, но успехов не достиг. По рассказам актрисы, мужчину выматывал жаркий климат. Когда он приехал в Москву, мать определила его в реабилитационный центр.
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Медики создали консилиум, но не смогли определить, почему у пациента в легких скапливается жидкость.
«3 июля он вернулся домой из этого центра, а 5 июля — умер. Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребенка. Меня спасает то, что я занимаюсь похоронами», — рассказала Хитяева.
Актриса сообщила, что уже заказала гроб и венки. Но возникла проблема с захоронением — неизвестно, дадут ли матери разрешение похоронить сына на Преображенском кладбище в Москве.
Сама Хитяева хочет, чтобы ее похоронили на этом же погосте. Там нашли последний приют ее родители. Актриса категорически против, чтобы ее хоронили на Троекуровском кладбище, где обычно хоронят всех артистов.
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