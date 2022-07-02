Умер Джо Теркел, сыгравший бармена Ллойда в «Сиянии» Кубрика

Умер американский актер Джо Теркел, сыгравший зловещего бармена-призрака в «Сиянии» Стэнли Кубрика и доктора — создателя искусственных людей в «Бегущем по лезвию». Актеру было 94 года, он умер в больнице в окружении родственников, сообщило издание Deadline.

Теркель родился 15 июля 1927 года в Бруклине, в 17 лет поступил на службу в торговый флот, а затем вступил в ряды армии США и прошел военную службу в Европе. Переехал в Калифорнию в 1947 году, чтобы продолжить актерскую карьеру, а в следующем году получил роль в фильме «Город через реку» (1948). Это была его перва признанная работа в кино.

Актер снялся в десятках фильмов, но больше всего запомнился роли бармена Ллойда, продающего алкоголь ненормальному герою Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» по роману Стивена Кинга (1980). Теркел появился до этого еще в двух фильмах Кубрика: «Убийство» (1956) и « Путь славы» (1957) с Кирком Дугласом. Еще одна известная роль Теркела — доктор Элдон Тирелл в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта (1982).

Незадолго до смерти Теркел написал мемуары «Несчастье успеха». Семья планирует опубликовать книгу в конце 2022 года.