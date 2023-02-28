Знаменитости 28 февраля 2023, 17:12 Умер двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Ричардс

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Ушел из жизни единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом Боб Ричардс. Он умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные семьи спортсмена.

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Американский спортсмен смог занять первые места на Олимпийских играх 1952 и 1956 годов. В 1948 году он занял третье место в том же виде спорта. Кроме того, Ричардс два раза одерживал победу в Панамериканских играх 1951 и 1955 года, написал RT.