Умер дизайнер Александр Арнтгольд

Умер петербургский дизайнер Александр Арнтгольд. Новостью поделилась в Fасеbооk основательница благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Причина смерти пока не озвучена. Известно, что Арнтгольд болел ковидом.

Прощание с модельером пройдет в Никольском соборе Санкт-Петербурга 15 марта, в 12:00.

«Очень тяжело! Скончался дизайнер Александр Арнтгольд. Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!» — написала Михалкова.

Александр Арнтгольд учился в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе, работал стилистом в проекте итальянского модельера Alberta Feretti. Он показывал свои коллекции в Пекине, в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке, Музее современного искусства в Мюнхене, также был участником Russian Fashion Week. Арнтгольд также организовал благотворительный фонд «Русский силуэт» в 1990-е годы, написал сайт eg.ru.

«Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы — в Москве, ты — в Петербурге. Ты и Маша дружили с Аней», — добавила Михалкова.

У нее в шкафу висит платье «удивительной красоты» — подарок от Арнтгольда.