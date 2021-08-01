Умер директор театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган

В воскресенье стало известно о смерти директора и основателя театра балета «Щелкунчик» Михаила Когана. Ему было 75 лет. Информация об этом появилась на странице театра в соцсети «Вконтакте».

Коган умер в Екатеринбурге.

«Ушел из жизни наш мастер балетных сказок Михаил Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно мастером. Он не только сочинил 24 удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей, более 100 номеров и миниатюр», — написано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что 30 лет театр при Когане собирал полные залы, его премьеры становились событием. Он вырастил более полутора тысяч выпускников, многие выступают на российских и европейских сценах, кто-то создает свои коллективы, кто-то преподает танцы детям.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков сообщил сайту E1.ru, что смерть Когана не связана с коронавирусом. По словам заведующей литературно-драматургической частью «Щелкунчика» Майи Давыдовской, основатель театра не перенес второго инсульта.

Михаил Коган — российский балетмейстер, заслуженный деятель искусств России. В 1996 году был удостоен премии губернатора Свердловской области.