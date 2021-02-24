Умер Даль Орлов

Умер российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист Даль Орлов. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на его дочь Ольгу Леннартц.

Уточняется, ему было 86 лет. Мужчина скончался в Боткинской больнице в Москве. Точная причина его смерти неизвестно, уточняется, что это был не коронавирус. По предварительной информации, прощание с ним пройдет 27 февраля.

С 1972 по 1978 годы Орлов был главным редактором редакционной коллегии Госкино ССС. Также с 1980 по 1986 год он вел передачу «Кинопанорама» вместе с Эльдаром Рязановым.

Ранее Музей Эльдара Рязанова открыли родине режиссера в Самаре. Учреждение расположилось в здании на улице Фрунзе, где киноклассик провел свое детские годы.

На первом этаже дома открыли музейно-мемориальную экспозицию, представляющую факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссера, наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил сам мастер.

Планируется, что в дальнейшем на втором этаже расположится экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать его фильмы.