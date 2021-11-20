«Умер член семьи каждого зрителя». Баринов назвал смерть Гаркалина большой потерей для всех

Валерий Гаркалин был актером потрясающего диапазона — он блестяще исполнял самые разные роли, от комедийных до трагических. Зрители сильно любили этого актера, поэтому для каждого поклонника его смерть подобна потере члена семьи. Об этом «360» рассказал актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов.

«Умер большой актер. Высочайший профессионал, потрясающего диапазона — от комедии до трагедии и драмы. По-моему, не было материала, за который он бы мог не взяться и не победить. Работал всегда не просто рядышком, а всегда здесь», — отметил он.

Баринов подчеркнул, что Гаркалин всегда находил решение для того или иного образа. По его словам, это было удивительно, потому что актер был действительно популярным и востребованным.

«Он был очень светлый человек, очень. Улыбка всегда при встрече — это какая-то радость, когда он тебя видит, и ты понимал, что это искренне. Он действительно очень любил людей, вел насыщенную, непростую жизнь», — пояснил собеседник.

Актер отметил, что дружил с Гаркалиным. При этом он добавил, что каждый человек, кто с ним встречался, мог сказать, что дружил с ним. И действительно получал удовольствие от общения с этим человеком.

«Это для меня большая потеря, но это потеря не только для меня. Когда умирает такой артист, умирает член семьи каждого зрителя, который его видел. Актеры становятся близкими людьми, особенно такие, как Гаркалин», — заключил он.