Умер чемпион НБА Том Хейнсон

Ему было 86 лет. Спортивная карьера баскетболиста длилась 1956 года по 1965. Позже он был тренером команды «Селтикс».

Ранее игрок Национальной баскетбольной ассоциации Эдди Джонсон умер в тюрьме, куда его отправили на пожизненное заключение. Ему было 65 лет. Умер спортсмен из-за болезни.