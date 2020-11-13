13 ноября 2020, 16:43
Умер чемпион НБА Том Хейнсон
Стало известно о смерти восьмикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Тома Хейнсона. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу «Бостона».
Ему было 86 лет. Спортивная карьера баскетболиста длилась 1956 года по 1965. Позже он был тренером команды «Селтикс».
Ранее игрок Национальной баскетбольной ассоциации Эдди Джонсон умер в тюрьме, куда его отправили на пожизненное заключение. Ему было 65 лет. Умер спортсмен из-за болезни.