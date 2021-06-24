Умер бывший волейболист «Спартака» и арбитр Георгий Полькин

Умер волейболист Георгий Полькин. Он играл за ленинградский «Спартак», а также был ведущим арбитром СССР и России. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Полькину было 70 лет. Кроме «Спартака», он играл в клубах «Автомобилист» и «Динамо». Также Полькин был судьей всесоюзной и международной категорий, трех чемпионатов мира и шести чемпионатов Европы. Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования близким спортсмена.