24 июня 2021, 16:45
Умер бывший волейболист «Спартака» и арбитр Георгий Полькин
Умер волейболист Георгий Полькин. Он играл за ленинградский «Спартак», а также был ведущим арбитром СССР и России. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Полькину было 70 лет. Кроме «Спартака», он играл в клубах «Автомобилист» и «Динамо». Также Полькин был судьей всесоюзной и международной категорий, трех чемпионатов мира и шести чемпионатов Европы.
Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования близким спортсмена.