Умер бывший вокалист группы Skid Row Джонни Солинджер

Бывший вокалист американской глэм-рок-группы Skid Row Джонни Солинджер умер 26 июня. Причиной смерти стала печеночная недостаточность.

О смерти вокалиста написали в Facebook участники группы. Музыканту было 55 лет.

«Мы опечалены известием о нашем брате Джонни Солинджере. Мы думаем о его семье, друзьях и поклонниках. Счастливого пути, Синго. Передай от нас привет Скрэппи», — написали в публикации Skid Row.

Музыкант долгое время боролся с печеночной недостаточностью. Уже в мае этого года Солинджер знал, что ему осталось жить недолго, врачи давали неутешительные прогнозы. Вокалист принимал ежедневно по семь разных препаратов, раз в несколько дней врачи откачивали жидкость из брюшной полости. Джонни Солинджер жаловался в социальных сетях, что у него, как у многих музыкантов, не было медицинской страховки. Из-за этого он не мог получить надлежащую помощь в полной мере. Он даже объявлял сбор на свое лечение.

Джонни Солинджер был участником Skid Row на протяжении девяти лет — с 1999 по 2008 год. После ухода он занялся сольной карьерой, пел в стиле кантри.