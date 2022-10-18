Умер бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти | 360°

18 октября 2022, 14:30
Умер бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
На 81-м году жизни скончался бывший участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. Об этом написало издание Repubblica.
Что стало причиной смерти музыканта, издание не сообщает.
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К наиболее известным музыкальным композициям коллектива относят следующие: Che sarà, Sarà perché ti amo, Mamma Maria. Наибольшую популярность группа имела в 70-80 годах прошлого столетия, сообщило РИА ФАН.
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