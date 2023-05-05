Знаменитости 05 мая 2023, 18:25 Умер бывший режиссер театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

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В возрасте 70 лет скончался бывший художественный руководитель и режиссер театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сообщество театральных деятелей.

Мэтр работал в театре с 2005 по 2011 годы, уточнил RT. Он известен такими постановками, как «Плутни Скапена», «Очень простая история» и «Забыть Герострата», написали «Дни.ру».

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Причины смерти режиссера не называются.