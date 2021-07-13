Умер бывший кандидат в мэры Омска Сергей Маевский

Умер предприниматель и бывший кандидат на пост мэра Омска Сергей Маевский. Об этом написала «Политика сегодня».

Маевский возглавлял компании «Омскгоргаз», «СГ-Транс» и АО «Регион геология». На должность мэра он баллотировался в 2017 году, однако не прошел регистрацию.

О смерти предпринимателя рассказали его родственники.

«0 июля 2021 года на 55-м году жизни в результате несчастного случая Маевский Сергей Васильевич трагически скончался. Сергей Васильевич навсегда останется в нашей памяти любимым сыном, заботливым супругом, любящим отцом, верным другом и талантливым руководителем. Прощание состоится 14 июля 2021 года с 13:00 до 15:00 в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская 16», — сообщили они.