Умер бывший бас-гитарист AC/DC Пол Мэттерс

Он выступал в составе коллектива в 1975 году. Мэттерс поучаствовал в ряде концертов, а также ездил в тур по Австралии вместе с группой. Гитарист покинул AC/DC прямо во время гастролей. С тех пор он закончил музыкальную карьеру. Его место в коллективе занял Марк Эванс, пишет сайт «Политика сегодня».

Ранее поклонникам AC/DC рассказали, кто вошел в воссоединившийся состав группы. Пост с изображением коллектива появился в социальной сети Twitter.