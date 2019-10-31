Умер бывший баянист группы Billy’s Band
Бывший баянист группы Billy’s Band Антон Матезиус умер в возрасте 46 лет в Санкт-Петербурге. Об этом объявил лидер группы Билли Новик, сообщило информационное агентство Nation News.
Билли Новик опубликовал в соцсети Instagram пост, в котором вспомнил некоторые моменты из жизни, которые он провел с артистом.
«Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались. Спасибо, прости, прощай. Дорогой Антон Матезиус», — написал Билли Новик.
Друзья рассказали, что артист умер сразу после концерта, который отыграл в авторском проекте Артура Вахи «Стая «ПОЛЕТЕЛИ».
В составе Billy’s Band Матезиус играл с 2001 по 2016 год. За эти годы он записал более 10 альбомов.