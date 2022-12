Знаменитости 20 декабря 2022, 15:28 Умер британский певец Терри Холл

Стало известно о смерти британского вокалиста ска-группы The Specials Терри Холла. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на сообщение коллектива.

Холл скончался после непродолжительной болезни в возрасте 63 лет.

Группа The Specials была образована в 1977 году. Наибольшую популярность принесли коллективу композиции Too Much Too Young и Ghost Town.

