Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в больнице. Об этом сообщила его жена. Художественному руководителю киножурнала для детей было 71 год.

У Бориса Грачевского был диагностирован коронавирус. Он был госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

71-летний режиссер заразился коронавирусом 21 декабря. К концу года его состояние ухудшилось, и его госпитализировали в московскую больницу № 52. С тех пор режиссер был в реанимации — его подключили к аппарату для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. 9 января врачи отметили, что Грачевский стал чувствовать себя лучше.