Знаменитости 30 января 2024, 19:02 Умер блюзовый гитарист Юрий Ильченко Журналист Бачуров сообщил о смерти экс-гитариста «Машины времени» Ильченко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов России Юрий Ильченко умер в возрасте 70 лет. О смерти бывшего музыканта групп «Машина времени» и «Земляне» сообщил в своем Telegram-канале журналист Владислав Бачуров.

Свое сообщение он сопроводил архивной записью концерта «Рок против танков» от 22 августа 1991 года, где Ильченко выступал в основном составе группы «Мифы» — одного из старейших рок-коллективов Советского Союза.

Реклама

Уроженец Ростова-на-Дону, еще ребенком Ильченко вместе с родителями переехал в Ленинград. Любовь к музыке ему досталась по наследству от отца — фортепианного мастера. Именно он подарил сыну первую самодельную гитару.

Музыкальный инструмент открыл будущему исполнителю дорогу в ленинградский рок-андеграунд. За свою карьеру Ильченко выступал во многих коллективах, тесно сотрудничал с «Машиной времени», заменил Игоря Романова в группе «Земляне», принимал участие в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус».

Кроме музыкальной карьеры, Ильченко писал книги под псевдонимом Седов Б. К. Из-под его пера вышли произведения «Знахарь», «Воровской шансон» и «Отпетые мошенники». В 1997 году музыкант надолго уехал в США, но после вернулся в Россию.