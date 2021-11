Умер бэк-вокалист Элтона Джона Билли Хинш

Музыкант группы Beach Boys, бэк-вокалист Элтона Джона Билли Хинш умер на 71-м году жизни. По некоторым источникам из СМИ, причиной смерти артиста стала гигантоклеточная карцинома. Об этом написало издание The Sun.

Родственники отметили, что рак у музыканта был обнаружен буквально несколько недель назад. Из-за того, что болезнь развивалась стремительно, шансы на то, что его можно вылечить, были нулевыми, сообщила «Газета.ru».

В тот же день и в том же медучреждении скончалась мать Хинша с разницей в шесть часов. Ей было 95 лет.

Вместе с группой Beach Boys музыкант гастролировал на протяжении 20 лет. С популярным исполнителем Элтоном Джоном он озвучивал песню Don’t Let the Sun Go Down on Me.