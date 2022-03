Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс

Барабанщик американской группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Хокинса нашли мертвым в номере отеля в Колумбии, где группа должна была выступить на фестивале Estereo Picnic вечером в пятницу. Перед этим Foo Fighters отыграла множество концертов в Южной Америке.

Члены группы написали в Twitter, что «семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью» Тэйлора Хокинса». Причины смерти не сообщаются.

Американская рок-группа появилась в 1994 году. Хокинс присоединился к ней в 1997-м, после выхода альбома The Color and the Shape, который принес Foo Fighters популярность. До этого барабанщик играл на ударных у Аланис Мориссетт. Хокинс был одним из самых узнаваемых участников коллектива. После его присоединения группа стала выступать на широкую публику и заполнять арены и стадионы — прежде концерты в основном проходили на небольших рок-площадках.