Знаменитости 08 декабря 2022, 23:08 Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк The Independent: барабанщик рок-группы The Stranglers Джет Блэк умер в возрасте 84 лет Pxhere

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Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк (настоящее имя Брайан Джон Даффи), ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание The Independent.

Как указано в материале, музыкант умер после «нескольких лет плохого самочувствия». Смерть Блэка подтвердил его представитель, сообщили журналисты.

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По словам его представителя, музыкант ушел из жизни «мирно» еще во вторник, 6 декабря, написало The Guardian.

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Гитарист группы Баз Уорен отметил, что любил Даффи и очень сожалеет о его кончине.

«Он взял меня под свое крыло более двух десятилетий назад, и я так и не вышел из-под него. Мне так грустно, что он ушел», — привело издание слова Уорена.

Менеджер группы Сил Уиллкокс назвал музыканта «реактивной силой, которая запустила The Stranglers».

Брайан Джон Даффи жил в своем загородном доме в Северном Уэльсе, отметило британское издание Daily Mail. У музыканта остались жена и двое детей.

В ноябре 2022 года из жизни ушли основатель группы The Clash Кит Левен и один из создателей группы Nazareth Дэн Маккаферт.