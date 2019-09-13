Умер автор снимка с человеком и танками на площади Тяньаньмэнь Чарли Коул

Американский фотожурналист Чарли Коул скончался в своем доме на острове Бали в Индонезии, где жил последние 15 лет. О гибели сообщила его сестра Сьюзен. Фотограф был знаменит своим снимком под названием «Неизвестный бунтарь», который он сделал в 1989 году в Китае. Тогда Коул запечатлел мужчину, который стоял напротив колонны танков во время протестных акций на площади Тяньаньмэнь в Пекине. За эту работу фотожурналиста наградили World Press Photo. Снимок стал символом ненасильственной борьбы. В Китае фотография находится под запретом.

Согласно данным РБК, причиной смерти Чарли Коула стал сепсис, который развился после недавно полученной травмы ноги.

Родился Чарли Коул в 1955 году в городе Бонэме в штате Техас (США). Там он окончил университет и переехал в Токио, в Японии он работал на издания Newsweek, Time и The New York Times.