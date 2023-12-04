Знаменитости 04 декабря 2023, 21:53 Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов Freepik

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Поэт-песенник, автор слов песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Ада Шереметьева.

Актриса не стала уточнять причины смерти мужа. Другие подробности не приводились.

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Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (сейчас это Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

Горохов написал слова известной песни «Наша служба и опасна, и трудна», которую зрители знают по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи». В советское время песня стала неофициальным гимном милиции. Поэт-песенник записал ее в дуэте с Эдуардом Лабковским.

Его также можно услышать и в других известных кинокартинах и мультфильмах, таких как «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты» и других.

Анатолий Горохов также сочинил слова к песням «Королева красоты», «Будь со мной» и «Мир на двоих». Артист вел на радио музыкальные программы «До-ре-ми-фа-соль» и «После полуночи».