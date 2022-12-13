Знаменитости 13 декабря 2022, 01:15 Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти Автор музыки к фильмам Линча композитор Бадаламенти умер в возрасте 85 лет YouTube

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Американский композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил DiscussingFilm в Twitter. Музыкант известен своими саундтреками к фильмам Дэвида Линча, особенно заглавной темой к культовому сериалу «Твин Пикс».

Бадаламенти родился в 1937 году и с ранних лет занимался музыкой. Он написал музыкальное сопровождение более чем к 70 фильмам. Но настоящую известность ему принесло сотрудничество с Дэвидом Линчем. Вместе они начали работать в 1986 году на картине «Синий бархат».

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После этого их совместная работа не прекращалась. Бадаламенти приложил руку к каждой ленте Линча, в которых не последнее место играет именно завораживающая и таинственная музыка.

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Композитор также успел поработать со множеством музыкантов, в том числе с такими звездами как Нина Симон, Дэвид Боуи и Сьюзи Сью, а также группами Pet Shop Boys и Anthrax.