Умер автор эстрадных песен Дмитрий Данин

Данина кремируют на Митинском кладбище 16 октября.

«Дмитрий Яковлевич скончался в ночь на 14 октября после продолжительной болезни. Предварительно, прощание пройдет в пятницу в крематории Митинского кладбища», — сказал Максим Федоров.

Как пишет газета «Известия», настоящее имя музыканта — Дмитрий Магазаник. Он родился в Виннице. Первым карьерным успехом стала работа клавишником в советском вокально-инструментальном ансамбле «Фестиваль» в 1870–80-е годы. Ансамбль записывал песни для телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

Позднее Данин писал эстрадную музыку. Песни на нее исполняли Ольга Кабо, Павел Смеян, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Лариса Долина и другие.