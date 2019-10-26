Умер автор духовного гимна Белоруссии «Малітва» Олег Молчан

Композитору было 54 года. Журналисты уточнили, что смерть наступила после продолжительной болезни. Сын Владимира Мулявина — покойного солиста «Песняров» и друга композитора — Валерий Мулявин рассказал Sputnik, что Молчан умер в швейцарской клинике. У него было онкологическое заболевание, и композитор долго находился на реабилитации в Женеве.

Молчан работал с «Песнярами» с 1991 года. Поначалу он был пианистом и композитором, а также занимался аранжировкой. В 1998 году стал музыкальным руководителем ансамбля. Для «Песняров» он написал композиции «Кума», «Обманите меня», «Стася» и «Милая женщина», а также циклы песен «Вянок» и «Ave Solе, або Слова Скарыны».

Написанная им «Малітва» на стихи Янки Купалы стала «настоящим духовным гимном» страны, пишет БелТА. Первым ее исполнил Владимир Мулявин. Песню до сих пор исполняют на важных государственных мероприятиях.