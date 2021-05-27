Умер автор детской книги «Очень голодная гусеница»

Умер американский писатель и иллюстратор Эрик Карл. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его семью.

Ему был 91 год. По данным издания, Карл умер в воскресенье, 23 мая, в своей летней студии в Нортгемптоне, штат Массачусетс.

Причина смерти — отказ почек.

Эрик Карл родился в 1929 году в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Его семья эмигрировала в США из Германии, но потом вернулась на родину незадолго до начала Второй мировой войны. Карл снова приехал в Америку в 1952-м.

Писатель прославился после публикации детской книги «Очень голодная гусеница» (1969). Издание перевели более чем на 50 языков, на русском она вышла в 2008 году. В произведении рассказывается о превращении гусеницы в бабочку. Тираж книги — более 55 миллионов экземпляров.

Помимо этого, Карл работал в качестве иллюстратора над многими известными проектами, в частности, над книгой «Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?». Иллюстрированию книг для детей он посвятил себя в 30 лет. За свою карьеру Карл выпустил более 70 изданий.

Удостоен наград за выдающиеся достижения в области литературы и искусства от Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации, написал сайт «Аргументы и факты».