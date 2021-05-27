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    27 мая 2021, 10:57

    Умер автор детской книги «Очень голодная гусеница»

    Алена Макаренко

    Умер американский писатель и иллюстратор Эрик Карл. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его семью.

    Умер автор детской книги «Очень голодная гусеница»

    Ему был 91 год. По данным издания, Карл умер в воскресенье, 23 мая, в своей летней студии в Нортгемптоне, штат Массачусетс.

    Причина смерти — отказ почек.

    Эрик Карл родился в 1929 году в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Его семья эмигрировала в США из Германии, но потом вернулась на родину незадолго до начала Второй мировой войны. Карл снова приехал в Америку в 1952-м.

    Писатель прославился после публикации детской книги «Очень голодная гусеница» (1969). Издание перевели более чем на 50 языков, на русском она вышла в 2008 году. В произведении рассказывается о превращении гусеницы в бабочку. Тираж книги — более 55 миллионов экземпляров.

    Помимо этого, Карл работал в качестве иллюстратора над многими известными проектами, в частности, над книгой «Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?». Иллюстрированию книг для детей он посвятил себя в 30 лет. За свою карьеру Карл выпустил более 70 изданий.

    Удостоен наград за выдающиеся достижения в области литературы и искусства от Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации, написал сайт «Аргументы и факты».