Умер американский рестлер Скотт Холл

Знаменитый американский рестлер Скотт Холл умер. Мужчине было 62 года. Эта информация появилась в начальной заставке к мероприятию Monday Night Raw. Об этом сообщило РИА ФАН.

До своей гибели спортсмен трижды переживал сердечные приступы. Причиной проблем со здоровьем стали осложнения, возникшие после операции на бедре. Мужчина находился на аппарате жизнеобеспечения, однако 14 марта медики отключили устройство.

Подробностями гибели спортсмена поделился другой американский рестлер Кевин Нэш. Компания WWE выразила свои соболезнования родственникам, друзьям и фанатам рестлера.