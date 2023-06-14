Знаменитости 14 июня 2023, 02:18 Умер американский писатель Кормак Маккарти Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет Freepik

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Известный американский писатель Кормак Маккарти умер в своем доме в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Маккарти умер в своем доме естественной смертью. Его сын Джон Маккарти подтвердил это», — написало издание.

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Кормак Маккарти стал известен широкой публике после выхода постапокалиптического романа «Дорога» в 2006 году. За него писатель получил Пулитцеровскую премию. В числе известных произведений автора — «Все красивые лошади» и «Старикам тут не место». По обеим книгам сняли фильмы.

Фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место» получил премию «Оскар» в 2008 году в номинации «Лучший фильм». Фильм «Дорога» вышел на экраны в 2009 году и также был хорошо принят зрителями.