Умер американский певец Бобби Райделл

Американский певец и актер Бобби Райделл, исполнитель хита Volarе, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на 6ABC.

Райделл скончался в больнице от последствий пневмонии. Он не прекращал концертную деятельность до конца жизни — следующий его концерт должен был состояться в июне.

Бобби Райделл стал знаменитым в начале 60-х годов, когда выпустил несколько десятков песен, ставших хитами. Самые популярные из них - Volare, Wild One, Wildwood Days, The Cha-Cha-Cha, Forget Him.