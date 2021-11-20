Умер актера сериалов «Менталист» и «Доктор Хаус»

Американского актера Арта ЛаФлера не стало на 79-м году жизни. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила его вдова, Шелли. На протяжении 10 лет он пытался побороть болезнь Паркинсона.

«Мне очень повезло, что 43 года я провела в отношениях с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше жизни, и значил для нас целый мир», — написала Шелли ЛаФлер.

За свою творческую карьеру актер снялся во множестве проектов, в том числе в известных сериалах «Менталист» и «Доктор Хаус». Первую роль Арта ЛаФлера американские телезрители увидели в 1978 году.

20 ноября на 69-м году жизни скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин. В последние недели он лечился от коронавируса, медики подключали его к аппарату ИВЛ. Несмотря на то, что он прошел вакцинацию против COVID-19 еще летом, в его организме не оказалось антител. Врач объяснил, что такое явление происходит очень редко — один раз на 10 тысяч случаев.

Актер Георгий Шахет умер в возрасте 75 лет. Его запомнят по ролям в таких проектах, как «Штрафбат», «Старые кадры», «Хождение по мукам».