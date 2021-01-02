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    02 января 2021, 13:50

    Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

    Анастасия Калинина

    Сегодня стало известно о смерти актера Владимира Коренева. Он сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия». Вдова актера Алевтина Коренева сообщила, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция, передает ТАСС.
    Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

    «Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти», — сказала она.

    По словам дочери артиста Ирины Кореневой, перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом, сообщил «Интерфакс».

    Кореневу было 80 лет. Актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На счету у него около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

    Россиянам Владимир Коренев больше всего запомнился по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль. В 1962 году картина стала лидером советского кинопроката. Артист также снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.

    Накануне в больнице скончался британский актер Марк Иден, известный по сериалам «Доктор Кто» и «Улица Коронации». В феврале Идену исполнилось бы 93 года. В последние несколько лет у него развилась болезнь Альцгеймера.