Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

«Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти», — сказала она.

По словам дочери артиста Ирины Кореневой, перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом, сообщил «Интерфакс».

Кореневу было 80 лет. Актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На счету у него около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

Россиянам Владимир Коренев больше всего запомнился по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль. В 1962 году картина стала лидером советского кинопроката. Артист также снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.

Накануне в больнице скончался британский актер Марк Иден, известный по сериалам «Доктор Кто» и «Улица Коронации». В феврале Идену исполнилось бы 93 года. В последние несколько лет у него развилась болезнь Альцгеймера.