Умер актер Виктор Зозулин

Не стало Народного артиста России Виктора Зозулина. Он скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вахтанговского театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист России Виктор Викторович Зозулин», — сказано в сообщении театра.

Там отметили его многогранный талант: «богатый оттенками голос, умение глубоко и тонко чувствовать стиль автора». По словам представителей театра, великолепное владение словом подтверждалось востребованностью артиста на телевидении, радио, концертах.

Виктор Зозулин родился 10 октября 1944 года. Он окончил с отличием актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина — прим. ред.). В том же году поступил на службу в Вахтанговский театр.

Зрители знают его по работам в таких фильмах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Король-олень», «Битва за Москву».