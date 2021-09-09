Умер актер Веслав Голас из сериала «Четыре танкиста и собака»

Ушел из жизни польский актер Веслав Голас. Он прожил 90 лет. О кончине артиста со ссылкой на его дочь сообщила Gazeta Wyborcza.

Голас скончался после второго инсульта, который перенес на минувшей неделе.

Актер получил мировую известность после съемок в сериале «Четыре танкиста и собака», который вышел на экранах в 1966 году. Голас сыграл в нем бойца Томаша Черешняка. Сериал, снятый по одноименной книге польского писателя Януша Пшимановского, был популярен и в Советском Союзе. Особым успехом он пользовался среди юных зрителей, потому что сериал часто показывали по телевизору в период школьных каникул.

Веслав Голас родился 9 октября 1930 года в Кельце в семье военного. Во время войны Голас, будучи школьником, был членом польского сопротивления «Серые шеренги», в 1944 году он был арестован гестапо и отправлен в тюрьму. После войны он окончил театральную академию, в 1954 году начал выступать в театрах и сниматься в кино.

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